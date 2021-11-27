Политолог Ищенко: США пытаются спровоцировать Россию на войну в Восточной Европе, в том числе с Украиной

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27 ноября 2021, 16:30 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Российскую Федерацию на войну в Восточной Европе, в том числе с Украиной. Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Некоторое время назад руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что «вторжение» армии РФ на территорию соседней страны может произойти в начале 2022 года.

По словам Ищенко, в качестве основного заказчика подобных высказываний представителей официального Киева следует рассматривать Вашингтон.

«Последние полгода тему готовящегося в России нападения на Украину очень сильно эксплуатируют США. Более того, они заявили, что нападение произойдет с наступлением холодов. Это хорошо показывает, насколько американцы умнее украинцев, так как не называют конкретной даты. И вот таким образом они пытаются спровоцировать войну России в Восточной Европе, в том числе и с Украиной», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, авторы документальной ленты Dependent Ukraine спрогнозировали, что Москва может быстро уничтожить киевскую группировку в случае ее наступления в Донбассе.

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