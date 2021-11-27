Авторы фильма Dependent Ukraine: армия России может быстро уничтожить группировку ВСУ в случае наступления Киева в Донбассе

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27 ноября 2021, 15:44 Источник: ФАН

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия может быстро уничтожить группировку Вооруженных сил Украины в случае наступления Киева на территории Донбасса. На это указали авторы документального фильма Dependent Ukraine.

В новой серии проекта Dependent Ukraine («Зависимая Украина») американские журналисты задались вопросом, возможен ли военный конфликт между Москвой и Киевом. Документалисты отметили, что армия РФ может быстро уничтожить группировку ВСУ, если киевская сторона организует наступательную операцию в Донбассе.

При этом в ленте говорится, что самой России вооруженное противостояние с соседним государством не выгодно ни политически, ни экономически. Авторы картины полагают, что от данного столкновения выиграли бы только Соединенные Штаты, желающие ослабить Москву.

Как сообщалось ранее в субботу, политолог Дмитрий Родионов заявил, что РФ не позволит Украине «захватить Донбасс».

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