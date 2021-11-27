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27 ноября 2021, 12:01

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация не позволит Киеву «захватить Донбасс». Об этом заявил политолог Дмитрий Родионов.

Согласно точке зрения эксперта, процитированного Telegram-каналом «Донбасс решает», украинский президент Владимир Зеленский может пойти на военное обострение на востоке страны, чтобы удержаться на своем посту.

«Россия не позволит захватить Донбасс. К сожалению, это будут реальные боевые действия с человеческими жертвами. Это цена, которую нужно будет заплатить, чтобы умиротворить Украину», — отметил Родионов.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший командир бригады «Восток» Александр Ходаковский указал, что ДНР подвергнет село Старомарьевка «плотному военному воздействию», если отобьет его у киевских сил.

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