Экс-комбриг Ходаковский: если ДНР отобьет у Украины Старомарьевку, то подвергнет ее «плотному военному воздействию»

Если Народная милиция ДНР отобьет у Украины село Старомарьевка, то подвергнет его «плотному военному воздействию». На это в разговоре со СМИ указал Александр Ходаковский, бывший командир бригады непризнанной республики «Восток».
В конце октября появилась информация, согласно которой Вооруженные силы Украины вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения в Донбассе.
«Если мы берем Старомарьевку сейчас и присоединяем к своей территории полностью, как это по логике следует, то мы ее автоматически делаем участком фронта. Соответственно, мы подвергаем Старомарьевку плотному военному воздействию», — отметил Ходаковский.
Как сообщалось ранее в субботу, политолог Михаил Погребинский предрек, что возможен «жесткий ответ Москвы без ограничений», если Киев осуществит «легко доказуемую атаку на Донбасс».
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