Экс-комбриг Ходаковский: если ДНР отобьет у Украины Старомарьевку, то подвергнет ее «плотному военному воздействию»

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27 ноября 2021, 11:36 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Народная милиция ДНР отобьет у Украины село Старомарьевка, то подвергнет его «плотному военному воздействию». На это в разговоре со СМИ указал Александр Ходаковский, бывший командир бригады непризнанной республики «Восток».

В конце октября появилась информация, согласно которой Вооруженные силы Украины вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения в Донбассе.

«Если мы берем Старомарьевку сейчас и присоединяем к своей территории полностью, как это по логике следует, то мы ее автоматически делаем участком фронта. Соответственно, мы подвергаем Старомарьевку плотному военному воздействию», — отметил Ходаковский.

Как сообщалось ранее в субботу, политолог Михаил Погребинский предрек, что возможен «жесткий ответ Москвы без ограничений», если Киев осуществит «легко доказуемую атаку на Донбасс».

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