Погребинский: если Украина осуществит «легко доказуемую атаку на Донбасс», возможен «жесткий ответ Москвы без ограничений»

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27 ноября 2021, 09:37

Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Украина осуществит «легко доказуемую атаку на Донбасс», возможен «жесткий ответ Москвы без ограничений». Соответствующий прогноз озвучил киевский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт высказал точку зрения, согласно которой в настоящий момент Российская Федерация не заинтересована в силовых действиях в отношении Украины.

«В случае, если Киев предпримет легко доказуемую атаку на Донбасс, я уже не говорю про Крым, тогда, возможно, будет жесткий ответ Москвы без ограничений», — предрек Погребинский в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Василий Волга заявил о приближении «очень большого конфликта», который пройдет по украинской территории.

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