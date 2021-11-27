Погребинский: если Украина осуществит «легко доказуемую атаку на Донбасс», возможен «жесткий ответ Москвы без ограничений»
27 ноября 2021, 09:37
Если Украина осуществит «легко доказуемую атаку на Донбасс», возможен «жесткий ответ Москвы без ограничений». Соответствующий прогноз озвучил киевский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт высказал точку зрения, согласно которой в настоящий момент Российская Федерация не заинтересована в силовых действиях в отношении Украины.
«В случае, если Киев предпримет легко доказуемую атаку на Донбасс, я уже не говорю про Крым, тогда, возможно, будет жесткий ответ Москвы без ограничений», — предрек Погребинский в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».
Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Василий Волга заявил о приближении «очень большого конфликта», который пройдет по украинской территории.
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