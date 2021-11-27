Экс-депутат Рады Волга заявил о приближении «очень большого конфликта», который пройдет по территории Украины

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга заявил о приближении «очень большого конфликта», который пройдет по территории Украины. По данному вопросу политический деятель высказался в беседе со СМИ.
По словам Волги, «противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, есть на всем Евразийском континенте».
«И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины», — отметил экс-парламентарий.
Как сообщалось ранее в субботу, ополченец с позывным «Вымпел» предупредил, что в ближайшие дни киевские войска могут отбить у непризнанной ДНР город Докучаевск.
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