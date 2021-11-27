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27 ноября 2021, 07:37

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В ближайшие дни Вооруженные силы Украины могут отбить у самопровозглашенной ДНР город Докучаевск. Об этом говорится в сообщении ополченца с позывным «Вымпел», которое размещено в паблике «Сводки от ополчения Новороссии» в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация на фронте крайне нездоровая», — отметил «Вымпел».

Он указал на то, что «в стороне Еленовки и Докучаевска уже несколько дней идут обстрелы» и действуют диверсионно-разведывательные группы Киева. Ополченец предположил, что ВСУ, взяв под контроль в конце октября Старомарьевку, «хотят повторить успех с крупным населенным пунктом по типу Докучаевска». Противник может занять город в ближайшие дни, предупредил «Вымпел».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ветеран киевской операции в Донбассе Мирослав Гай озвучил прогноз, согласно которому в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной под угрозой удара окажется Львов.

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