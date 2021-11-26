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Ветеран АТО Гай: в случае полномасштабной войны Москвы с Украиной под удар армии России может попасть Львов

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Ветеран АТО Гай: в случае полномасштабной войны Москвы с Украиной под удар армии России может попасть Львов
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае полномасштабного военного конфликта между Москвой и Украиной под удар армии Российской Федерации может попасть Львов. Соответствующий прогноз высказал Мирослав Гай, ветеран АТО («Антитеррористическая операция», прежнее название операции Киева в Донбассе).

Процитированный «ПолитНавигатором» Гай ответил, что Львов «фактически является центром наших учений благодаря Яворовскому полигону, на котором уже неоднократно проходили учения с нашими международными партнерами из разных стран НАТО и не только». Названный город может оказаться под ударом, если разгорится полномасштабная война с Россией, предрек ветеран АТО.

Ранее в пятницу сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал единственной возможностью прекратить войну в Донбассе создание российских федеральных округов на территориях, которые занимает Украина.

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