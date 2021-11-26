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Вассерман назвал единственной возможностью прекратить войну в Донбассе создание российских федеральных округов вместо Украины

, 09:55

Вассерман назвал единственной возможностью прекратить войну в Донбассе создание российских федеральных округов вместо Украины
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман назвал единственной возможностью прекратить войну в Донбассе создание российских федеральных округов вместо Украины. Такую точку зрения парламентарий высказал в разговоре с авторами Telegram-канала «Донбасс решает».

По словам Вассермана, формирование Юго-западного и Новороссийского федеральных округов на территории Украины является единственным путем прекращения вооруженного конфликта в Донбассе.

«Другое дело, что в польскую фальшивку “Украина-не Россия” сейчас вложено немало ресурсов серьезных стран, которые пока не готовы признать Украину токсичным активом. Но им придется это сделать», — отметил представитель Госдумы.

Ранее в пятницу сообщалось, что военный непризнанной ДНР прокомментировал для журналистов первое боевое применение киевскими силами беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе.

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