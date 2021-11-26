Военный ДНР о первом боевом применении украинского Bayraktar TB2 в Донбассе: «Удар был очень неожиданным»

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26 ноября 2021, 08:18 Источник: «Ваши Новости»

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Военный непризнанной ДНР на условиях анонимности прокомментировал для журналистов первое боевое применение Киевом беспилотника Bayraktar TB2 на территории Донбасса.

В конце прошлого месяца армия Украины в первый раз использовала Bayraktar TB2 для нанесения удара в зоне конфликта на востоке страны. Один из дронов, имеющихся на вооружении киевских сил, уничтожил снарядом пушку ДНР.

«Удар был очень неожиданным», — высказался о случившемся боец Народной милиции республики, ставший собеседником портала «Ваши Новости».

По словам мужчины, в результате атаки пострадали трое человек из артиллерийского расчета. Их госпитализировали с легкими ранениями.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание Forbes предсказало, что устаревшая украинская артиллерия «столкнется с серьезными трудностями» в случае вооруженного столкновения с Россией.

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