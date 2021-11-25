Forbes: устаревшая артиллерия армии Украины «столкнется с серьезными трудностями» в случае войны с Россией

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25 ноября 2021, 12:00

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Устаревшая артиллерия Вооруженных сил Украины «столкнется с серьезными трудностями» в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание Forbes привело слова аналитика Глена Гранта, указавшего, что орудия, которыми располагают ВСУ, произведены в Советском Союзе. Многие из орудий в настоящий момент близки к тому, чтобы выработать эксплуатационный ресурс.

«Стрельба из них ведется старыми и очень ненадежными боеприпасами. У подразделений нет технической поддержки, скажем, современных метеорологических систем или баллистических станций для измерения скорости снарядов. Из-за этого точность стрельбы невысокая», — отметил эксперт.

Также в процитированной публикации констатируется, что киевская артиллерия испытывает нехватку боеприпасов. Она «столкнется с серьезными трудностями» в случае вооруженного конфликта с Россией, предрекает Forbes.

Как сообщалось ранее в четверг, литовский политолог Марюс Лауринавичюс предположил, что Москва готовится к «полномасштабной войне с НАТО».

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