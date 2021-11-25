Литовский политолог Лауринавичюс предположил, что Россия готовится к «полномасштабной войне с НАТО»

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25 ноября 2021, 10:36

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Литовский политолог Марюс Лауринавичюс предположил, что Российская Федерация готовится к «полномасштабной войне с НАТО». Аналитик процитирован в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал «Русская весна», Лауринавичюс заявил, что Москва, вероятно, не пойдет на полномасштабную «агрессию» против Украины, однако может организовать «блиц-операцию».

«Например, по захвату Северо-Крымского канала и водохранилища, который его питает. Не думаю, что Россия готова к полномасштабной войне с Украиной. Они готовятся, скорее, к полномасштабной войне с НАТО», — добавил политолог.

Киевские и западные эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» планах по отношению к Украине. Официальная Москва опровергает подобные утверждения, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян призвал «перенести войну» в Россию.

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