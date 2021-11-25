Бывший украинский министр Омелян: «Пока мы не перенесем войну на территорию России, мы не сможем ее закончить и выиграть»

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25 ноября 2021, 08:39

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина должна «перенести войну» в Россию. Соответствующий призыв в разговоре со СМИ озвучил Владимир Омелян, бывший украинский министр инфраструктуры.

«Пока мы не перенесем войну на территорию России, мы не сможем ее закончить и выиграть», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Омелян.

Также он полагает, что необходимо ликвидировать «главарей бандюков» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Официальный Киев обвиняет Москву в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет ввести в стране военное положение с 1 декабря.

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