Экс-депутат Рады Ляшко: Зеленский хочет ввести военное положение на Украине с 1 декабря

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25 ноября 2021, 07:30

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский хочет ввести в стране военное положение с 1 декабря. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, согласно сведениям, оказавшимся в его распоряжении, глава государства намерен ввести военное положение со следующей среды. Данная мера потребовалась Зеленскому, «чтобы задушить свободу слова и ограничить конституционные права граждан на протесты против коррумпированных властей», отметил Ляшко.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Госдумы Анатолий Вассерман указал, что возможная война Украины против России «никогда не окончится блицкригом».

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