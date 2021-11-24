Депутат Госдумы Вассерман: возможная война Украины против России «никогда не окончится блицкригом»
24 ноября 2021, 12:27
Возможная война Украины против Российской Федерации «никогда не окончится блицкригом». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
По словам парламентария, «одним из условий при формировании молодой армии Украины» была готовность воевать с РФ.
«Так вот те, кто там более-менее разбирался в военном деле, понимал, что война против России никогда не окончится блицкригом. Это были профессиональные военные, которые в своей массе покинули ряды ВСУ, уступив место дилетантам», — отметил Вассерман в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Ранее в среду сообщалось, что бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал прогноз, согласно которому страна «потеряет Донбасс окончательно» из-за политики, реализуемой киевскими властями.
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