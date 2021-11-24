Бывший премьер Азаров: «Украина потеряет Донбасс окончательно» из-за политики киевских властей
24 ноября 2021, 09:35
«Украина потеряет Донбасс окончательно» из-за политики, проводимой киевскими властями. Соответствующий прогноз озвучил в разговоре со СМИ Николай Азаров, бывший руководитель украинского правительства.
Экс-премьер высказал мнение, согласно которому президент Владимир Зеленский, как и его предшественник на посту главы государства Петр Порошенко, не намерен реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории на востоке страны.
«Они полностью руководствуются указаниями американцев, которые тоже не хотят возвращать Донбасс Украине. С такой политикой Украина потеряет Донбасс окончательно», — предрек Азаров.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что Киев не собирается решать военный конфликт в Донбассе никаким путем.
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