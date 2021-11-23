Экс-разведчик Кедми: Украина не собирается решать военный конфликт в Донбассе никаким путем

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23 ноября 2021, 12:27 Источник: «Народные Новости»

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина не собирается решать вооруженный конфликт в Донбассе никаким путем. Об этом в разговоре со СМИ заявил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал для журналистов сообщение руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова о том, что киевские военные впервые применили в зоне боевых действий на востоке страны американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

«Украина не собирается решать конфликт никаким путем. Военным путем она не в состоянии решить, но пытается делать военные провокации», — отметил Кедми.

По его словам, «Javelin не представляет ничего серьезного в современной войне». Использование данного оружия не сыграет никакой роли для развития противостояния, полагает экс-разведчик.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Андрей Золотарев высказал точку зрения, согласно которой у Киева нет никакой стратегии по возвращению Донецка и Луганска.

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