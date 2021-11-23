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Украинский политолог Золотарев: у Киева нет никакой стратегии по возвращению Донецка и Луганска

, 11:45 Источник: «Украина.ру»

Украинский политолог Золотарев: у Киева нет никакой стратегии по возвращению Донецка и Луганска
Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

У Киева нет никакой стратегии по возвращению Донецка и Луганска. Соответствующую точку зрения озвучил украинский политолог Андрей Золотарев.

«По сути, у Украины сейчас нет никакой стратегии по отношению к Донбассу. Потому что сейчас вся стратегия — это слова "мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить"», — отметил эксперт.

На территории Донбасса с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Ранее сообщалось, что журналист Андрей Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны киевских беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

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