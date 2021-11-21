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Журналист Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения ДНР и ЛНР со стороны украинских Bayraktar TB2

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Журналист Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения ДНР и ЛНР со стороны украинских Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Журналист Андрей Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения самопровозглашенных республик Донбасса со стороны украинских беспилотников Bayraktar TB2. По данному вопросу Сидорчик высказался некоторое время назад в телевизионном эфире.

Bayraktar TB2 представляют «колоссальную» угрозу для жителей ДНР и ЛНР, отметил журналист. По его словам, с помощью этих дронов киевская сторона «будет множить убийства и смерти мирного населения».

Андрей Сидорчик также озвучил мнение, согласно которому в военном руководстве Украины находятся «маньяки».

«Если маньяк начал убивать, он никогда не остановится», — указал журналист в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков заявил, что Москва способна развернуть группировку для разгрома украинской армии «решительным ударом».

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