Журналист Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения ДНР и ЛНР со стороны украинских Bayraktar TB2
21 ноября 2021, 10:30
Журналист Андрей Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения самопровозглашенных республик Донбасса со стороны украинских беспилотников Bayraktar TB2. По данному вопросу Сидорчик высказался некоторое время назад в телевизионном эфире.
Bayraktar TB2 представляют «колоссальную» угрозу для жителей ДНР и ЛНР, отметил журналист. По его словам, с помощью этих дронов киевская сторона «будет множить убийства и смерти мирного населения».
Андрей Сидорчик также озвучил мнение, согласно которому в военном руководстве Украины находятся «маньяки».
«Если маньяк начал убивать, он никогда не остановится», — указал журналист в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков заявил, что Москва способна развернуть группировку для разгрома украинской армии «решительным ударом».
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