Российская Федерация способна развернуть группировку для разгрома украинской армии «решительным ударом». На это указал военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.
Специалист отметил, что в настоящий момент Москва «к ведению военных действий в масштабе одного вооруженного конфликта готова». По словам Сивкова, РФ может «создать группировку порядка 150 тысяч человек, чтобы решить вооруженный конфликт в свою пользу».
«В частности, Россия способна сегодня развернуть группировку с необходимой численностью, чтобы решительным ударом разгромить Вооруженные силы Украины», — заявил экс-сотрудник Генштаба.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете появилось видео воздушного удара киевского беспилотника по военным непризнанных республик Донбасса.
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