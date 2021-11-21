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Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: Россия способна развернуть группировку для разгрома армии Украины «решительным ударом»

, 09:56 Источник: ОСН

Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: Россия способна развернуть группировку для разгрома армии Украины «решительным ударом»
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация способна развернуть группировку для разгрома украинской армии «решительным ударом». На это указал военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.

Специалист отметил, что в настоящий момент Москва «к ведению военных действий в масштабе одного вооруженного конфликта готова». По словам Сивкова, РФ может «создать группировку порядка 150 тысяч человек, чтобы решить вооруженный конфликт в свою пользу».

«В частности, Россия способна сегодня развернуть группировку с необходимой численностью, чтобы решительным ударом разгромить Вооруженные силы Украины», — заявил экс-сотрудник Генштаба.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете появилось видео воздушного удара киевского беспилотника по военным непризнанных республик Донбасса.

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