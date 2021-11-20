Появилось видео воздушного удара украинского дрона по военным республик Донбасса
20 ноября 2021, 20:00
Появилось видео воздушного удара беспилотника Вооруженных сил Украины по военным республик Донбасса. Ролик был опубликован на YouTube-канале Donbass Today.
На выложенных кадрах запечатлено, как киевский дрон сбрасывает боеприпас на позиции противника. Из записи следует, что в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Когда и в каком районе Донбасса снято видео, неизвестно.
Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в субботу сообщалось, что российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о «панике» у президента Владимира Зеленского из-за тупиковой ситуации вокруг Донбасса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.