Появилось видео воздушного удара украинского дрона по военным республик Донбасса

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20 ноября 2021, 20:00

Украинский военный в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Появилось видео воздушного удара беспилотника Вооруженных сил Украины по военным республик Донбасса. Ролик был опубликован на YouTube-канале Donbass Today.

На выложенных кадрах запечатлено, как киевский дрон сбрасывает боеприпас на позиции противника. Из записи следует, что в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Когда и в каком районе Донбасса снято видео, неизвестно.

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в субботу сообщалось, что российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о «панике» у президента Владимира Зеленского из-за тупиковой ситуации вокруг Донбасса.

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