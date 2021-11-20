Телеведущий Соловьев заявил о «панике» у Зеленского из-за тупиковой ситуации вокруг Донбасса

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20 ноября 2021, 17:02

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Отечественный телевизионный ведущий Владимир Соловьев заявил о «панике» у президента Украины Владимира Зеленского из-за тупиковой ситуации, сложившейся вокруг Донбасса.

«У Зеленского сейчас паника», — отметил Соловьев в эфире своей программы на канале «Россия 1».

По словам журналиста, начиная с парижского саммита «Нормандской четверки» в декабре 2019 года украинский лидер «искренне считал, что шажочек за шажочком ему удастся заставить переписать Минские соглашения». Владимир Соловьев полагает, что политик, в частности, собирался «затащить» в переговорный процесс Соединенные Штаты.

«Но Россия сказала: “Затаскивайте кого хотите, мы не сдвинемся ни на шаг”. Для Зеленского это конец пути, потому что это был его единственный план. Что делать дальше — он не знает и не понимает», — указал ведущий.

Как сообщалось ранее в субботу, военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что с киевскими дронами Bayraktar TB2 способно справиться российское лазерное оружие.

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