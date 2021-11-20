Военный эксперт Артамонов: с украинскими дронами Bayraktar TB2 может справиться российское лазерное оружие

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20 ноября 2021, 12:40 Источник: «Украина.ру»

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

С украинскими беспилотниками Bayraktar TB2 может справиться лазерное оружие, которое имеется в распоряжении Российской Федерации. На это в разговоре со СМИ указал отечественный военный эксперт Александр Артамонов.

Специалист отметил, что «принудить к посадке» Bayraktar TB2 способна система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».

«Но помимо “Красухи-4” с ним может справиться лазерный комплекс “Пересвет”», — сказал Артамонов.

По его словам, «украинские военные, которые строят планы по бомбардировке Воронежа с использованием “Байрактара”, забывают, что в поле, создающемся лазером, которые уже стоят у нас не боевом дежурстве, не летает ни одно электронное средство».

«Просто мозги спекаются. Будет дронопад. Они все упадут одномоментно», — предрек аналитик.

Как сообщалось ранее в субботу, американское издание Foreign Policy спрогнозировало, что США и Евросоюз не встанут на защиту Украины, если Россия решит дойти до Днепра.

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