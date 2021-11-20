Foreign Policy: США и Евросоюз не встанут на защиту Украины, если Россия решит дойти до Днепра

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20 ноября 2021, 12:13 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Европейский союз не встанут на защиту Украины, если Российская Федерация решит дойти до Днепра. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Согласно предположению, высказанному Foreign Policy, РФ может захотеть инкорпорировать Украину в свой состав. У США и Евросоюза нет практического плана на случай, если Москва начнет реализовывать данный замысел, отмечает издание.

Если Россия решит дойти до Днепра, Вашингтон и Брюссель на защиту Украины не встанут, прогнозируется в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Игорь Коротченко предрек, что в ответ на любую атаку Североатлантического альянса в Европе РФ уничтожит Пентагон «в считанные минуты».

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