Foreign Policy: США и Евросоюз не встанут на защиту Украины, если Россия решит дойти до Днепра

Соединенные Штаты и Европейский союз не встанут на защиту Украины, если Российская Федерация решит дойти до Днепра. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
Согласно предположению, высказанному Foreign Policy, РФ может захотеть инкорпорировать Украину в свой состав. У США и Евросоюза нет практического плана на случай, если Москва начнет реализовывать данный замысел, отмечает издание.
Если Россия решит дойти до Днепра, Вашингтон и Брюссель на защиту Украины не встанут, прогнозируется в процитированном материале.
Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Игорь Коротченко предрек, что в ответ на любую атаку Североатлантического альянса в Европе РФ уничтожит Пентагон «в считанные минуты».
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