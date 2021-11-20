Игорь Коротченко: в ответ на любую атаку НАТО в Европе Россия уничтожит Пентагон «в считанные минуты»

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20 ноября 2021, 11:48

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В ответ на любую атаку со стороны Североатлантического альянса на европейской территории Российская Федерация уничтожит штаб-квартиру американского Минобороны «в считанные минуты». Соответствующий прогноз озвучил Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт.

По словам специалиста, «в ответ на любую атаку НАТО в Европе, в том числе и в ситуации с беженцами (на белорусско-польской границе — АН) в случае обострения, мы нанесем первый удар по центру принятия решений».

«Пентагон будет уничтожен в считанные минуты, после чего будут уничтожены локальные центры в Европе, такие, как штаб-квартира НАТО или ставка главнокомандующего НАТО», — предрек Коротченко в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщалось ранее в субботу, отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс указал на то, что американские авианосцы обречены на поражение при встрече с ракетами, имеющимися в арсенале Москвы.

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