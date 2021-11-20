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Отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс: американские авианосцы обречены на поражение при встрече с ракетами России

, 10:57 Источник: «ПолитРоссия»

Отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс: американские авианосцы обречены на поражение при встрече с ракетами России
Американский авианосец Carl Vinson, Petty Officer 2nd Class Haydn Sm / globallookpress.com

Американские авианосцы обречены на поражение при встрече с российскими ракетами. Соответствующую точку зрения высказал Джерри Хендрикс, капитан ВМС Соединенных Штатов в отставке.

Хендрикс указал на то, что в настоящий момент авиакрыло каждого из авианосцев США состоит из самолетов, способных действовать на расстоянии, не превышающем пятиста миль. Это означает, что корабли обречены на фиаско при встрече с ракетами РФ.

Отставной капитан предрек, что в случае военного конфликта авианосцы попадут под обстрел снарядами, имеющимися на вооружении противника, раньше, чем смогут приблизиться к российским берегам для нанесения собственного удара.

Если Вашингтон не оснастит свои авианосцы ударными самолетами дальнего действия, данные суда окажутся не в состоянии внести значимый вклад в сдерживание Москвы, отметил Джерри Хендрикс.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сайт 19FortyFive написал, что Пентагон разрабатывает новую систему RADAS на случай войны с Россией.

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