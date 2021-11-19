Портал 19FortyFive: Пентагон разрабатывает новую систему RADAS на случай войны с Россией

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19 ноября 2021, 11:23 Источник: «ПолитРоссия»

Американский военный аэродром, Capt. Robyn Haake/Planetpix / globallookpress.com

Американское министерство обороны разрабатывает новую систему RADAS на случай военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive пишет, что удар противника по аэродромам ВВС Соединенных Штатов является наиболее вероятным сценарием, если разгорится вооруженное противостояние. На случай войны с Москвой Пентагон в настоящий момент разрабатывает новую систему RADAS («Система быстрой оценки ущерба аэродрому»).

Портал отмечает, что в RADAS используются небольшие беспилотники. С помощью новой системы проанализировать состояние аэродрома после вражеской атаки можно будет всего за полчаса или быстрее, указывается в проанализированной публикации.

Ранее в пятницу сообщалось, что китайский ресурс Baijiahao высказал прогноз, согласно которому в случае конфликта с США Россия уничтожит старые американские самолеты еще на подходе к своим границам.

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