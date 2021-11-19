Сайт Baijiahao: в случае войны Россия уничтожит старые американские самолеты еще на подходе к своим границам

Аргументы Недели → В мире 13+

19 ноября 2021, 10:40 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Если разгорится военный конфликт с Соединенными Штатами, Российская Федерация уничтожит старые американские самолеты еще на подходе к своим границам. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Портал Baijiahao пишет, что эксперты из США предрекают Вашингтону победу в вероятном вооруженном столкновении с Москвой. Приверженцы данной точки зрения полагают, что ключом к успеху должно стать численное доминирование американских ВВС в воздушном пространстве. Считается, что они способны задействовать в конфликте около 700 боевых машин различных типов.

Авторы китайского сайта не согласились с мнением о том, что Россию ждет поражение в случае войны. В процитированном материале говорится, что из 700 самолетов Штатов основную массу будут составлять старые истребители F-16 и F/A-18. Ресурс указал на то, что РФ уничтожит их еще на подходе к своим государственным рубежам. Это сделают зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500, дальность действия которых составляет сотни километров.

Как сообщалось ранее сегодня, сайт Baijiahao предположил, что российская система РЭБ «Былина» могла атаковать американский истребитель недалеко от Сирии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости