Baijiahao: российская система РЭБ «Былина» могла атаковать истребитель США недалеко от Сирии

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19 ноября 2021, 09:58 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская система радиоэлектронной борьбы «Былина» могла атаковать истребитель Соединенных Штатов недалеко от Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал Baijiahao, некоторое время назад стало известно, что пилот американского истребителя столкнулся с необычными трудностями в ходе полета, проходившего в непосредственной близости от территории Сирийской Арабской Республики. Из-за неожиданно возникших проблем с электронным оборудованием боевой машины она сбилась с курса. Сайт отмечает, что летчику «пришлось возвращаться на базу чуть ли не на ощупь».

Во время осмотра самолета выяснилось, что многие его электронные датчики подверглись сильнейшему воздействию. Авторы китайского ресурса полагают, что истребитель могла атаковать система РЭБ «Былина», которую решила испытать в Сирии Россия.

В процитированной публикации указывается, что «Былина» представляет собой полностью автономный комплекс, разработанный с применением технологий искусственного интеллекта. Система в состоянии свои силами обнаруживать и отслеживать самолеты, спутники, радиостанции и другие цели. Распознав объект, «Былина» ищет наиболее аффективный способ подавления противника.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин высказал прогноз, согласно которому военные РФ отправят американские корабли «кормить рыб в Черном море», если они пересекут «красные линии».

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