Отставной полковник Литовкин: военные России отправят корабли США «кормить рыб в Черном море», если они пересекут «красные линии»

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19 ноября 2021, 08:09 Источник: «Украина.ру»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Российские военные отправят корабли Соединенных Штатов «кормить рыб в Черном море», если они пересекут «красные линии». Соответствующий прогноз озвучил отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Некоторое время назад флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter провели в Черноморском регионе учения с союзниками по Североатлантическому альянсу.

По словам Литовкина, «мы внимательно смотрим за тем, что делают американские корабли в Черном море, контролируем их, прицеливаемся по ним».

«Если они перейдут “красные линии”, мы их отправим туда, куда положено — кормить рыб в Черном море», — предсказал отставной полковник.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание The National Interest назвало «в высшей степени неприятным опытом» смерть от залпа российской ТОС-1 «Буратино».

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