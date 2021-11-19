Отставной полковник Литовкин: военные России отправят корабли США «кормить рыб в Черном море», если они пересекут «красные линии»

Российские военные отправят корабли Соединенных Штатов «кормить рыб в Черном море», если они пересекут «красные линии». Соответствующий прогноз озвучил отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Некоторое время назад флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter провели в Черноморском регионе учения с союзниками по Североатлантическому альянсу.
По словам Литовкина, «мы внимательно смотрим за тем, что делают американские корабли в Черном море, контролируем их, прицеливаемся по ним».
«Если они перейдут “красные линии”, мы их отправим туда, куда положено — кормить рыб в Черном море», — предсказал отставной полковник.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание The National Interest назвало «в высшей степени неприятным опытом» смерть от залпа российской ТОС-1 «Буратино».
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