Американский National Interest назвал «в высшей степени неприятным опытом» смерть от залпа российской ТОС-1 «Буратино»

Смерть от залпа российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино» является «в высшей степени неприятным опытом». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.
The National Interest (NI) пишет, что удар ТОС-1 покрывает площадь двести на четыреста метров. Это означает, что «Буратино» можно применять для разрушения вражеских укреплений на относительно большой территории за короткий период времени.
«Смерть от залпа ТОС-1 — в высшей степени неприятный опыт», — также отмечает NI.
В процитированной публикации указывается, что в зависимости от близости человека к месту детонации избыточное давление и последующее сгорание от взрывной волны в результате атаки «Буратино» могут нанести значительный ущерб внутренним органам, грозят переломом костей, разрывом барабанных перепонок, слепотой, удушьем и потерей сознания.
Как сообщалось ранее в четверг, военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что испытания Россией противоспутникового оружия «шокировали» Соединенные Штаты.
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