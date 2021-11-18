Военный аналитик Кошкин: испытания Россией противоспутникового оружия «шокировали» США

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18 ноября 2021, 17:01 Источник: «ПолитРоссия»

Глава Минобороны США Ллойд Остин, Chad McNeeley / globallookpress.com

Испытания Российской Федерацией противоспутникового оружия «шокировали» Соединенные Штаты. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил отечественный военный аналитик Андрей Кошкин.

В понедельник российская ракета взорвала советский спутник, находившийся на орбите Земли с 1982 года. После этого глава американского Минобороны Ллойд Остин обвинил Москву в подрыве стратегической стабильности.

Как отметил Кошкин, комментируя для журналистов высказывание Остина, «США сегодня накатывают волну в информационном пространстве, чтобы еще раз безосновательно обвинить Россию в якобы агрессии против всего мира».

По словам эксперта, «испытания РФ шокировали Америку».

«Теперь лидеры США и других стран Запада убедятся, что нельзя сбрасывать Россию со счетов, что с Москвой нужно разговаривать и договариваться, а не дестабилизировать мир и пытаться выводить свое оружие, в том числе ядерное, в космос», — указал Андрей Кошкин.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Tencent сделал прогноз, согласно которому российские силы потопят корабли Штатов в Черном море, если они атакуют Крымский мост.

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