Tencent: военные России отправят на дно корабли США в Черном море, если они атакуют Крымский мост

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18 ноября 2021, 08:56 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск ракеты Tomahawk, U.S. Navy / globallookpress.com

Российские военные отправят на дно корабли Соединенных Штатов в Черном море, если они атакуют Крымский мост. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter посещали Батуми. Портал Tencent пишет, что Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, имел теоретическую возможность нанести удар по Крымскому мосту, находясь в грузинском порту.

Китайский сайт допустил реализацию сценария, при котором американские корабли в будущем осуществят подобную атаку, после чего Вооруженные силы Украины попытаются завладеть российским полуостровом. В процитированной публикации отмечается, что наступление ВСУ быстро захлебнется, поскольку их боеспособность находится на очень низком уровне. При этом ударившие по мосту суда Штатов в Черном море будут потоплены Москвой, указывает Tencent.

Ранее в четверг сообщалось, что депутат Верховной Рады Олег Волошин предрек «очень масштабный военный ответ» РФ в случае нападения Киева на самопровозглашенные республики Донбасса.

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