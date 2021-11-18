Депутат Рады Волошин предрек «очень масштабный военный ответ» России в случае удара Украины по ДНР и ЛНР

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18 ноября 2021, 08:06

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае удара Украины по непризнанным ДНР и ЛНР последует «очень масштабный военный ответ» со стороны Российской Федерации. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Олег Волошин, депутат Верховной Рады.

По словам парламентария, заявления представителей властей РФ свидетельствуют о том, что если Киев решится атаковать республики Донбасса, «будет очень масштабный военный ответ».

«Вплоть до действительно боевых действий по всему периметру украинских границ», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Волошин.

Как сообщалось ранее, журналист Владимир Соловьев допустил, что в случае гибели на Украине британских десантников может вспыхнуть новый глобальный конфликт.

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