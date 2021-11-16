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Телеведущий Соловьев: в случае гибели на Украине британских десантников может разгореться Третья мировая война

, 19:36

Телеведущий Соловьев: в случае гибели на Украине британских десантников может разгореться Третья мировая война
Телеведущий Владимир Соловьев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В случае гибели на Украине британских десантников может вспыхнуть Третья мировая война. Реализацию соответствующего сценария, выступая в эфире своего YouTube-канала, допустил российский телеведущий Владимир Соловьев.

Как написало на прошлой неделе издание The Mirror, группа численностью до 600 британских десантников «готова к развертыванию на Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться» в соседнюю страну.

Соловьев предрек, что вероятная гибель на украинской территории военных из Соединенного Королевства приведет к втягиванию в конфликт в Донбассе Североатлантического альянса. При таком сценарии развития событий вооруженное противостояние способно перерасти в Третью мировую, полагает телеведущий.

Ранее во вторник сообщалось, что журналист Александр Коц озвучил точку зрения, согласно которой поставка американских боеприпасов Киеву может быть связана с «готовящейся военной авантюрой» Украины в Донбассе.

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