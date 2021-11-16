Журналист Коц: поставка Киеву американских боеприпасов может быть связана с «готовящейся военной авантюрой» Украины в Донбассе

Поставка американских боеприпасов Киеву может быть связана с «готовящейся военной авантюрой» Украины в Донбассе. Соответствующую точку зрения озвучил российский журналист Александр Коц.
Некоторое время назад стало известно, что Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тонн боеприпасов. По мнению Коца, подобная помощь со стороны Вашингтона может быть связана с «готовящейся военной авантюрой» в Донбассе. Журналист отметил, что «западные партнеры Украины подогревают интерес Киева к силовому решению территориальной проблемы».
Ранее сегодня сообщалось, что украинский генерал Василий Вовк высказал прогноз, по которому в случае вооруженного конфликта Россия легко возьмет под контроль часть соседней страны.
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