Украинский генерал Вовк: в случае войны Россия «разбомбит все наши базы, а потом с легкостью захватит территории»

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16 ноября 2021, 14:38

Украинский танк, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если разгорится военный конфликт, Российская Федерация легко возьмет под контроль часть Украины. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил украинский генерал Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности соседнего государства.

Процитированный «ПолитНавигатором» Вовк допустил реализацию сценария, при котором РФ «проведет широкомасштабную военную операцию» против его страны. Собеседник журналистов предсказал, что в случае вооруженного столкновения Москва «разбомбит все наши базы, а потом с легкостью захватит территории». В их число могут войти Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская и Одесская области, отметил Василий Вовк.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов назвал «реальной опасностью» для бывшей советской республики «поглощение Россией Белоруссии».

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