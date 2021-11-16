Турчинов назвал «реальной опасностью» для Украины «поглощение Россией Белоруссии»

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16 ноября 2021, 12:56

Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Str / globallookpress.com

Якобы происходящее в настоящий момент «поглощение Россией Белоруссии» является «реальной опасностью» для Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Турчинова, «на наших глазах Белоруссия превращается в плацдарм российской армии». Как заявил собеседник журналистов, «сейчас происходит фактически аншлюс, поглощение Россией Белоруссии».

«Это реальная опасность, реальная проблема», — отметил Александр Турчинов.

Ранее во вторник сообщалось, что киевский эксперт-международник Андрей Бузаров озвучил прогноз, согласно которому НАТО не заступится за Украину в случае полномасштабной войны между ней и Москвой.

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