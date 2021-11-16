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Киевский эксперт-международник Бузаров: НАТО не заступится за Украину в случае полномасштабной войны с Россией

, 12:30

Киевский эксперт-международник Бузаров: НАТО не заступится за Украину в случае полномасштабной войны с Россией
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Североатлантический альянс не заступится за Украину в случае полномасштабной войны между ней и Российской Федерацией. Такой прогноз в разговоре со СМИ озвучил Андрей Бузаров, киевский эксперт-международник.

Как заявил специалист, он не верит в то, что за Украину «впишутся» Франция, Германия или США, если разгорится полномасштабное вооруженное противостояние Киева и Москвы.

«Они в 2014 году вписались? Были французские или натовские, или немецкие, или американские войска?» — отметил Бузаров.

Украинские власти обвиняют РФ в «оккупации» Крыма и развязывании боевых действий на территории Донбасса в 2014-м. Согласно официальной позиции Москвы, она не является участницей конфликта в регионе, а полуостров вошел в состав России в соответствии с международными правовыми нормами.

Ранее во вторник сообщалось, что киевский политолог Кирилл Молчанов допустил возможность бомбардировок столицы самопровозглашенной ДНР беспилотниками Bayraktar TB2.

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