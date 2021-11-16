Киевский политолог Молчанов допустил возможность бомбардировок Донецка украинскими дронами Bayraktar TB2

Киевский политолог Кирилл Молчанов допустил вероятность бомбардировок Донецка украинскими беспилотниками Bayraktar TB2. По данному вопросу эксперт высказался на состоявшейся некоторое время назад пресс-конференции.
Молчанов счел реальным сценарий, предполагающий, что власти Украины с целью отвлечения внимания населения от грозящего стране зимой энергетического кризиса пойдут на обострение в Донбассе. Процитированный «ПолитНавигатором» аналитик полагает, что войска Киева могут устроить бомбардировки столицы непризнанной ДНР дронами Bayraktar TB2.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько назвал указ российского президента Владимира Путина о допуске товаров из республик Донбасса шагом к их фактическому признанию Москвой.
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