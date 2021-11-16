Киевский политолог Молчанов допустил возможность бомбардировок Донецка украинскими дронами Bayraktar TB2

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16 ноября 2021, 10:29

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Киевский политолог Кирилл Молчанов допустил вероятность бомбардировок Донецка украинскими беспилотниками Bayraktar TB2. По данному вопросу эксперт высказался на состоявшейся некоторое время назад пресс-конференции.

Молчанов счел реальным сценарий, предполагающий, что власти Украины с целью отвлечения внимания населения от грозящего стране зимой энергетического кризиса пойдут на обострение в Донбассе. Процитированный «ПолитНавигатором» аналитик полагает, что войска Киева могут устроить бомбардировки столицы непризнанной ДНР дронами Bayraktar TB2.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько назвал указ российского президента Владимира Путина о допуске товаров из республик Донбасса шагом к их фактическому признанию Москвой.

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