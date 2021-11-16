Политолог Безпалько назвал указ Путина о допуске товаров из ДНР и ЛНР шагом к фактическому признанию республик Россией

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16 ноября 2021, 09:55 Источник: «Украина.ру»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Политолог Богдан Безпалько назвал указ президента Владимира Путина о допуске товаров из самопровозглашенных ДНР и ЛНР шагом к фактическому признанию республик со стороны Российской Федерации. По данному вопросу эксперт высказался в беседе с журналистами.

Накануне стало известно, что Путин подписал указ, признающий в РФ выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с отечественными до госзакупок. Документ отменил экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в республики и в обратном направлении.

«Если у нас нет экспортных/импортных пошлин, то это значит, что мы границу не то чтобы не признаем, но она получает новый статус. Пока не совсем понятно, какой, но она уже не столь важна. В любом случае, это шаг по признанию государственности ДНР/ЛНР де-факто», — отметил Богдан Безпалько.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман озвучил прогноз, согласно которому российские военные возьмут Украину «под прицел», если на ее территории будут размещены вооружения НАТО.

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