Депутат Госдумы Вассерман: военные России возьмут Украину «под прицел» в случае размещения там вооружений НАТО

Российские военные возьмут Украину «под прицел», если на ее территории будут размещены вооружения Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Парламентарий высказал уверенность в том, что Киев никогда не примут в НАТО. При этом Вассерман допустил реализацию сценария, при котором в соседней стране будут размещены средства поражения западного блока.
По словам законодателя, при таком развитии событий военные РФ возьмут оружие альянса на Украине «под прицел».
«Вместе со всем, что его окружает», — добавил Анатолий Вассерман.
Ранее в понедельник сообщалось, что китайский сайт Sohu предрек «жесткий ответ» Москвы в случае попытки киевской стороны устроить блицкриг в Крыму.
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