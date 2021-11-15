Портал Sohu предрек «жесткий ответ» России в случае попытки Украины устроить блицкриг в Крыму

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15 ноября 2021, 16:54 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Если Украина попытается устроить блицкриг на территории Крыма, последует «жесткий ответ» со стороны Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu напомнил, что в 2014 году «Крымский полуостров быстро и без кровопролития вновь стал частью России». Киев с потерей региона не смирился, однако шансов вновь завладеть им у украинской стороны нет, отмечает портал.

Ресурс предрек «жесткий ответ» России в случае попытки соседнего государства организовать в Крыму блицкриг. Запад при таком развитии событий не станет помогать Украине, поскольку не хочет ввязываться из-за нее в масштабную войну с Москвой, указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Евгений Сатановский допустил, что от Германии и США может ничего не остаться, если произойдет их вооруженное столкновение с Россией.

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