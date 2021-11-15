Политолог Сатановский: в случае войны с Россией от Германии и США может ничего не остаться

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15 ноября 2021, 08:31 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Российской Федерацией от Германии и Соединенных Штатов может ничего не остаться. Соответствующий прогноз высказал отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт обратил внимание на то, что в последнее время западные страны проявляют большую нервозность. В частности, ФРГ проводит учения по отработке боевых действий с применением средств массового уничтожения.

«Вспомнили бы немцы, что ли, как им кисло было, когда наши по Германии шли, Берлин и все прочее, что у них там было, брали с ходу. Теперь, если война будет, так совсем другая: мало что от Германии останется. А, может, и вовсе ничего. Да и от Штатов не больше», — предсказал Сатановский.

Он добавил, что Россия является единственным государством на Земле, которое в состоянии уничтожить США и всех союзников Вашингтона.

Как сообщалось ранее, китайский сайт Baijiahao написал, что Япония в будущем может нанести внезапный морской удар по РФ.

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