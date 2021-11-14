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Baijiahao: Япония в будущем может нанести внезапный морской удар по России

, 19:40 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: Япония в будущем может нанести внезапный морской удар по России
Японский корабль, Philip Gordon / globallookpress.com

Япония в будущем может нанести внезапный морской удар по Российской Федерации. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что японский флот в скором времени выведет свою мощь на новый уровень. Это произойдет, когда на вооружении Токио появится семь «квазиавианосцев», переоборудованных из гражданских или старых судов. Сайт отмечает, что с помощью данных кораблей восточноазиатское государство может нанести внезапный морской удар по России.

В процитированной публикации говорится, что в распоряжении Японии уже имеется несколько «квазиавианосцев», в том числе вертолетоносец «Идзумо». Любой вертолетоносец и танкодесантный корабль можно легко превратить в полноценный авианосец посредством проведения небольшой модернизации, указывает Baijiahao.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The Mirror проинформировало, что британские десантники готовы к развертыванию на Украине на фоне опасения «вторжения» РФ в соседнюю страну.

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