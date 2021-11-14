The Mirror: британские десантники готовы к развертыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» России

Британские десантники готовы к развертыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.
Как пишет издание The Mirror, группа численностью до 600 британских десантников «готова к развертыванию на Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться» в соседнюю страну. Военных предупредили, что их могут отправить в бывшую советскую республику в течение нескольких часов, отмечается в процитированной публикации.
Официальный Киев и западные государства регулярно заявляют об «агрессивных» планах Москвы в отношении Украины. Власти РФ подобные обвинения опровергают.
Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-комбриг самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский указал на то, что у украинской армии «очень высокие» шансы прорвать оборону республик Донбасса в случае наступления.
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