Экс-комбриг ДНР Ходаковский: у ВСУ «очень высокие» шансы прорвать оборону республик Донбасса в случае наступления

У Вооруженных сил Украины «очень высокие» шансы прорвать оборону самопровозглашенных республик Донбасса в случае наступательной операции. На это в разговоре со СМИ указал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».
«Если Украина пойдет в наступление, то шансы у нее прорвать нашу оборону очень высоки, практически 80-90%, потому что она будет наносить концентрированный удар на каком-нибудь конкретном направлении, она не пойдет по всей линии фронта», — отметил Ходаковский.
Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал удар ВСУ по российскому Крыму в случае завоевания Киевом всей территории Донбасса.
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