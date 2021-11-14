Экс-комбриг ДНР Ходаковский: у ВСУ «очень высокие» шансы прорвать оборону республик Донбасса в случае наступления

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14 ноября 2021, 11:27 Источник: «Украина.ру»

Украинские танки, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

У Вооруженных сил Украины «очень высокие» шансы прорвать оборону самопровозглашенных республик Донбасса в случае наступательной операции. На это в разговоре со СМИ указал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

«Если Украина пойдет в наступление, то шансы у нее прорвать нашу оборону очень высоки, практически 80-90%, потому что она будет наносить концентрированный удар на каком-нибудь конкретном направлении, она не пойдет по всей линии фронта», — отметил Ходаковский.

Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал удар ВСУ по российскому Крыму в случае завоевания Киевом всей территории Донбасса.

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