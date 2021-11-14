Стрелков предрек удар ВСУ по российскому Крыму в случае завоевания Киевом республик Донбасса

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14 ноября 2021, 08:21 Источник: ОСН

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков предрек удар Вооруженных сил Украины по российскому Крымскому полуострову в случае завоевания Киевом республик Донбасса. Соответствующий прогноз Стрелков озвучил в разговоре со СМИ.

Собеседник журналистов отметил, что украинские войска «обязательно ударят» по ДНР и ЛНР, если в России возникнут внутренние проблемы, которые не позволят ей защитить республики.

«И никаким Донбассом они не ограничатся – следующим будет Крым и, возможно, даже не только», — заявил Игорь Стрелков.

Как сообщалось ранее, политический деятель с Украины Геннадий Москаль допустил, что в будущем в состав РФ могут перейти Харьковская и Одесская области.

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