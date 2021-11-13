Украинский политик Москаль: Харьковская и Одесская области в будущем могут перейти в состав России

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13 ноября 2021, 18:49

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В будущем в состав Российской Федерации могут перейти Харьковская и Одесская области. Соответствующий вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил украинский политический деятель Геннадий Москаль.

По словам Москаля, Харьков и Одесса «под угрозой проекта „Новороссия“». Также стать частью РФ, согласно точке зрения политика, могут Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. В перечисленных регионах сильны пророссийские настроения, отметил Геннадий Москаль.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский переговорщик Сергей Гармаш предрек «серьезное обострение» в Донбассе в случае вооружения непризнанной ДНР ракетами средней дальности.

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