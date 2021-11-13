Украинский переговорщик Гармаш предрек «серьезное обострение» в Донбассе в случае вооружения ДНР ракетами средней дальности

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13 ноября 2021, 16:03

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Представитель делегации Киева на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины Сергей Гармаш предрек «серьезное обострение» в Донбассе в случае вооружения ДНР ракетами средней дальности.

Процитированный «ПолитНавигатором» Гармаш напомнил, что летом текущего года в непризнанной республике учредили оборонно-промышленную корпорацию «Алмаз», в состав которой, в частности, войдет предприятие «Топаз». В Донецке распространяются слухи о том, что на «Топазе» будут собирать ракеты средней дальности, отметил украинский переговорщик.

Он спрогнозировал, что появление у ДНР подобного оружия «вызовет адекватную реакцию Киева, результатом чего, безусловно, станет серьезное обострение на фронте».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, согласно которому удары украинских дронов Bayraktar TB2 по инфраструктуре республик Донбасса будут означать для них «смертный приговор».

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